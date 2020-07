Delo o preklicanem nepreklicnem odstopu (13. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Boris Šuligoj v satiri Ne pomagajo ne pica ne špageti, piše o tem, da se Italijanom lahko zahvalimo za celo vrsto lepih in dobrih stvari, ki so jih dali zgodovini, ne moremo pa se jim zahvaliti za zgodovinsko vlogo, ki so jo njihovi politiki namenili Slovencem. Piše pa tudi o slovenskih (ne)odstopih.