Primorske novice o zeleni trgatvi (13. 7.)

Koper, 12. julija - Nace Novak v komentarju Vse, kar je zeleno, ni vedno dobro, piše o tem, da je država vinarjem, ki so v začetnem obdobju novega koronavirusa ob zamrznitvi gostinstva in turizma prodali bistveno manj in ostali z večjimi zalogami vina v kleteh, pristopila naproti z možnostjo zelene trgatve, ki je ukrep v skrajni sili.