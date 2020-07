Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. in 12. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o novih primerih potrjenih okužb s koronavirusom v Sloveniji in o ponedeljkovi slovesnosti ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu ter poklonu žrtvam v bazovski fojbi. Poročale so tudi o tem, da je slovenski poslanec Zmago Jelinčič podvomil v legitimnost izida koroškega referenduma.