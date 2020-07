Delo o vrnitvi Narodnega doma (13. 7.)

Ljubljana, 12. julija - Ali Žerdin v komentarju Zgodovina v treh slikah piše o vrnitvi Narodnega doma slovenski skupnosti, sliki pri pomniku bazoviškim žrtvam in jašku nekdanjega rudnika premoga v Bazovici kot o treh slikah, ki pomagajo pri zgodovinski analizi in razlagah zgodovinskih dogodkov, ki so sledili fašističnemu nasilju.