Jutarnji list: Hrvaška mej za prihode iz Srbije in BiH ni povsem zaprla

Zagreb, 12. julija - Hrvaška očitno le ni povsem zaprla svojih meja za državljane Bosne in Hercegovine in Srbije, ugotavlja hrvaški časnik Jutarnji list. Kot dodaja, je po podatkih Hrvaške turistične skupnosti v državi trenutno 5000 turistov iz Srbije in 11.000 iz BiH. To so le tisti, ki so se prijavili preko aplikacije evisitors, v resnici jih je še več.