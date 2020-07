V vipavskem Centru starejših Pristan še trije primeri okužb

Vipava/Postojna, 10. julija - V zadnjih dneh so v Centru starejših Pristan v Vipavi odkrili tri nove okužbe z novim koronavirusom. Eno okužbo so odkrili med stanovalci, eno pri tam zaposlenemu in eno pri zunanjem sodelavcu, je danes za STA povedal direktor centra Martin Kopatin. V postojnskih bivalnih enotah Doma na Krasu pa novih okužb niso zaznali.