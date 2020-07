V Novem mestu urejajo funkcionalna zemljišča

Novo mesto, 11. julija - Mestna občina Novo mesto je leta 2014 ustanovila svet za določitev občinskih funkcionalnih zemljišč v Novem mestu, ki je do zdaj poskrbel za ureditev treh petin teh. Vzpostavil je tudi učinkovito komunikacijo med vsemi vpletenimi, do leta 2022 pa namerava urediti vsa tovrstna novomeška zemljišča. S tem bo izpolnil zadano nalogo in končal delo.