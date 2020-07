V Novem mestu v začetku jeseni nadaljevanje prenove mestnega središča

Novo mesto, 6. julija - V Mestni občini Novo mesto se bodo v primeru uspešnega zaključka izvajalskega razpisa, ki poteče konec meseca, predvidoma v začetku jeseni lotili nadaljevanja prenove novomeškega mestnega središča. Prenoviti nameravajo javne površine in gospodarsko javno infrastrukturo na delu Rozmanove in v Linhartovi ter Kastelčevi ulici in na Prešernovem trgu.