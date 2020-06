V Novem mestu začetek prenove stare meščanske hiše na Glavnem trgu

Novo mesto, 5. junija - V Novem mestu so z gradbenim podjetjem Malkom danes podpisali pogodbo za prenovo meščanske hiše na Glavnem trgu 2, ki je v glavnini občinska last. Namenili jo bodo najemniškim stanovanjem, Mestna občina Novo mesto bo za omenjeno naložbo odštela nekaj manj kot 1,67 milijona evrov. Zanjo so ji odobrili slab milijon evrov evropske in državne podpore.