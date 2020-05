Novomeški svetniki potrdili rebalans proračuna za nadaljevanje občinskega naložbenega načrta

Novo mesto, 29. maja - Novomeški svetniki so na četrtkovi seji po skrajšanem postopku potrdili predlog rebalansa občinskega proračuna, ki prerazporeja denar za končanje tekočih in drugih letošnjih naložb. Svetniki so potrdili tudi zaključni račun lanskega občinskega proračuna. Med drugim so še potrdili dopolnitve meril za podaljšanje obratovanja gostinskih lokalov.