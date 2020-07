Premier Janša v četrtek v Bruslju pri EU in zvezi Nato

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 8. julija - Premier Janez Janša bo v četrtek v Bruslju na delovnem obisku pri voditeljih osrednjih institucij EU in zveze Nato. To bo njegov prvi obisk v tujini po prevzemu položaja. Sestal se bo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom.