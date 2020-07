V BiH prek 200 novih okužb z novim koronavirusom, največ od začetka epidemije

Sarajevo, 4. julija - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 289 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije. 186 okužb so zabeležili v Federaciji BiH - od tega 99 v Sarajevu -, 103 pa v Republiki srbski, so danes sporočile zdravstvene oblasti v državi. V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili še 325 novih primerov okužbe, umrlo je osem ljudi.