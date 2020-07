Delo o energetskih dilemah (4. 7.)

Ljubljana, 3. julija - Barbara Zimic v komentarju Nemški ne premogu piše o energetskih dilemah Nemčije pri izpolnjevanju cilja ukinitve vseh termoelektrarn na premog do leta 2038. Čeprav njeni prebivalci deklarativno podpirajo prehod na obnovljive vire energije, protestirajo proti postavljanju vetrnic in vodov okrog svojih domov in so zgroženi nad ceno elektrike.