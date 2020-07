Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 7.)

Ljubljana, 3. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podpisu sporazuma o sodelovanju med koalicijo in opozicijsko SNS ter predstavnikoma manjšin, o 16 potrjenih okužbah z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah in vplivu umika Hrvaške s seznama epidemiološko varnih držav na dopustnike in hrvaški turizem.