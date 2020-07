Pahor za Primorski dnevnik in Primorske novice o poklonu bazoviškim žrtvam, sodelovanju z vlado, ... (3. 7.)

Trst/Koper, 3. julija - Predsednik republike Borut Pahor je v skupnem pogovoru za Primorske novice in Primorski dnevnik spregovoril o vračanju Narodnega doma v Trstu slovenski skupnosti v Italiji, sodelovanju z vlado, vardi ter prihodnosti Slovenije in EU. Vrnitev Narodnega doma je označil za stoletno dejanje in ga označil za stvarno dejanje italijanske države.