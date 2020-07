Delo o francoski državljanski konvenciji za podnebje (4. 7.)

Ljubljana, 3. julija - Mimi Podkrižnik v komentarju Ko 150 državljanov skupaj s stroko razmišlja o ekologiji in svetuje politiki piše o uspešni vključitvi naključno izbranih Francozov v načrtovanje državne ekološke vizije. S pomočjo stroke so sestavili in uskladili 149 predlogov. Takšen uspeh za demokracijo je po drugi strani lahko potuha državi.