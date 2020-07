Ljubljana, 4. julija - Ta teden so na gradbišče druge cevi predora Karavanke prispeli prvi turški delavci. Kot so pojasnili na Darsu, so prvi prispeli delavci tehničnega kadra, v teh dneh pričakujejo še prihod strojnikov. Ti bodo čez teden dni nadaljevali delo pri izvedbi predvkopa.