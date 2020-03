Epidemija upočasnila gradnjo večjih infrastrukturnih projektov

Ljubljana, 24. marca - Epidemija koronavirusa in ukrepi za njegovo zajezitev so upočasnili tudi gradnjo večjih infrastrukturnih projektov v državi. Na Karavankah dela potekajo v minimalnem obsegu, z nekoliko manjšo intenzivnostjo se nadaljujejo tudi dela na drugem tiru med Divačo in Koprom. Na železniški infrastrukturi medtem ob ustrezni zaščiti dela potekajo nemoteno.