Pred gradnjo druge cevi karavanškega predora še ureditev bivališč za delavce

Jesenice/Ljubljana, 17. marca - Medtem ko pripravljalna dela za gradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke že potekajo, izvajalec del Cengiz ob pomoči jeseniške občine rešuje problem zemljišča za postavitev začasnih bivališč za delavce. V Darsu so pojasnili, da izvajalec ureja tudi to zadevo, in verjamejo, da bo v doglednem času ustrezno urejena.