Cengiz bo drugo cev Karavank začel graditi še ta teden

Ljubljana, 3. marca - Turški gradbinec Cengiz bo še ta teden začel graditi drugo cev predora Karavanke. Kot so za STA pojasnili na Darsu, sta namreč Dars in Cengiz v ponedeljek podpisala ustrezen zapisnik, s čimer je bil slednji uradno uveden v delo in je začel teči pogodbeni rok. Izvajalec mora z deli začeti v petih dneh po podpisu zapisnika.