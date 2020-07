V Mariboru brez novih okužb, skrb vzbujajo okužbe neznanega izvora

pišeta Živa Gregor in Jure Kos

Ljubljana, 1. julija - Potem ko so v torek okužbo s covidom-19 potrdili pri sedmih mariborskih zdravnikih, danes novih primerov niso zabeležili. Zaskrbljenost nad epidemiološko sliko pa je izrazila epidemiologinja Bojana Beovič, ki jo poleg uvoženih primerov skrbijo tudi sekundarne okužbe in primeri neznanega izvora. V torek so v Sloveniji potrdili 13 novih okužb.