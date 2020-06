Neurje povzročilo precej škode na območju Vuzenice

Vuzenica, 30. junija - Neurje z močnim vetrom in nalivi, ki je v ponedeljek zajelo del Koroške, je precej škode povzročilo na območju občine Vuzenica. Narasli hudourniki so prestopili bregove, sprožilo se je več zemeljskih plazov, ena družina se je začasno umaknila k sorodnikom, je danes objavila občina. Ta opozarja na težave z vodotoki in na posledice posegov v gozdu.