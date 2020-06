Na severovzhodu Slovenije nevihte, ni izključena niti toča

Celje, 29. junija - Od Avstrije se nad Koroško, Štajersko in Pomurje in naprej proti jugovzhodu pomika več nevihtnih celic. Danes popoldne so predvsem na severovzhodu Slovenije že nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra in nalivi. Ni izključen niti pojav toče, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).