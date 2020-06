Močan veter podiral drevesa in odkrival strehe

Muta/Maribor/Slovenska Bistrica/Brežice, 29. junija - Nevihte z močnim vetrom, ki so zaradi prehoda hladne fronte popoldne zajele del Koroške, Štajerske in Pomurja ter se pomikajo proti Dolenjski, so povzročile kar nekaj težav. Gasilci in druge intervencijske službe imajo polne roke dela. Veter je v središču Maribora podrl tri drevesa, v naselju Zgornja Ložnica pa razkril del strehe osnovne šole.