S preventivnimi ukrepi nad nevihte in neurja

Ljubljana, 30. junija - Poletni meseci poleg vročega in lepega vremena prinašajo tudi nevihte in neurja, ki povzročajo škodo. Slednjo je možno omiliti ali preprečiti z nekaterimi preventivnimi ukrepi. Nestanovitno vreme poleti je lahko nevarno tudi za posameznika, zato velja upoštevati tudi osebno zaščito, je zapisano na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.