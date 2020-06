V Sloveniji v ponedeljek potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, doslej 1600

Ljubljana, 30. junija - V Sloveniji so v ponedeljek ob 1085 testih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila na Twitterju. Pet okužb so potrdili v Ljubljani, po dve okužbi v Mariboru, Slovenski Bistrici in med tujimi državljani, eno pa v občinah Brezovica, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj. Doslej so skupaj potrdili 1600 okužb.