Na Hrvaškem potrdili 85 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 27. junija - Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 85 novih okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Največ, 39 okužb, so potrdili v Zagrebu in v osiješko-baranjski županiji, kjer je 29 na novo okuženih. Še en primer so v zadnjem dnevu potrdil v Istri, dve okužbi pa tudi na otoku Krk.