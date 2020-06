Pahor: Vsi smo dolžni skrbeti za lepo, varno in mirno prihodnost otrok

Ljubljana, 25. junija - Predsednik republike Borut Pahor je na dnevu odprtih vrat ob državnem prazniku, ko slavimo ustanovitev Slovenije, vsem Slovencem doma in po svetu izrekel prisrčne čestitke z najboljšimi željami. "Vsi smo dolžni skrbeti za to, da bodo naši otroci imeli lepo, varno in mirno prihodnost, kjer bodo lahko razvijali svoje talente," je poudaril.