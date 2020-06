Češki zunanji minister v slovenščini čestital za dan državnosti

Praga, 25. junija - Češki zunanji minister Tomaš Petriček je Sloveniji in Slovencem v videonagovoru čestital za dan državnosti. V slovenščini je med drugim izpostavil, da sta Slovenija in Češka v skoraj treh desetletjih skupne poti, tudi v okviru EU in Nata, uspešno izvedli proces demokratičnih in ekonomskih reform.