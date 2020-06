Zorčič: Velika večina svetovnega prebivalstva nam lahko zavida našo državo

Ljubljana, 24. junija - Predsednik DZ Igor Zorčič je na slavnostni seji DZ pred dnevom državnosti poudaril, da v vsakodnevnih polemikah tudi o zgodovini in ideologijah iz nekega drugega časa pozabljamo, da imamo državo, ki nam jo lahko večina svetovnega prebivalstva zavida. Zato moramo "s pogumom in visoko politično kulturo preseči zgodovino in narediti več", je pozval.