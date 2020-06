Predsednik republike ob državnem prazniku prejema številne čestitke voditeljev držav

Ljubljana, 25. junija - Predsednik republike Borut Pahor ob dnevu državnosti prejema številne čestitke. Med drugimi so čestitali papež Frančišek, norveški kralj Harald V, japonski cesar Naruhito, belgijski kralj Filip, španski kralj Felipe VI., švedski kralj Karl Gustav XVI., savdski kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud in predsedniki številnih držav, so sporočili iz urada.