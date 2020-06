EP v ironmanu v Frankfurtu zaradi covida-19 naslednje leto

Frankfurt, 24. junija - Letošnje evropsko prvenstvo v triatlonu serije ironman oziroma železni mož v Frankfurtu so odpovedali zaradi epidemije covida-19, so danes na uradni spletni strani tekmovanja sporočili nemški organizatorji. Ekstremno tekmovanje v treh disciplinah, plavanju, kolesarjenju in teku na maratonski razdalji, je bilo na sporedu 28. junija.