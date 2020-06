Prvi tenisač sveta Novak Đoković pozitiven na novi koronavirus

Beograd, 23. junija - Številka 1 svetovnega tenisa Novak Đoković je po igranju na jadranski turneji Adria tour sporočil, da je pozitiven na novi koronavirus, poroča srbski Sportklub. Novica ni presenečenje, saj so pred tem za covidom-19 zboleli še trije igralci na turneji, Bolgar Grigor Dimitrov, Hrvat Borna Čorić in Srb Viktor Troicki, zboleli so še drugi.