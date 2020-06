Vzdušje pred pogajanji EU o svežnju za okrevanje boljše kot na propadlem februarskem vrhu

Bruselj, 18. junija - Vzdušje pred pogajanji EU o svežnju za okrevanje po pandemiji covida-19 je boljše, kot je bilo na zadnjih proračunskih pogajanjih vrha unije v februarju, ki so se končala brez dogovora, ocenjujejo viri pri EU. Delegacije so "znižale ton", zlasti zaradi vsesplošnega zavedanja, da je kriza res izjemna, so pojasnili.