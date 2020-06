100 dni vlade: Delodajalci zadovoljni z ukrepi, sindikati previdni (tema)

pripravila Marjetka Nared

Ljubljana, 19. junija - Vlada Janeza Janše je delo začela v izjemnih okoliščinah, se strinjajo delodajalci in sindikati. Prvi ocenjujejo, da je uspešno zaščitila podjetja in trg dela, drugi pa opozarjajo, da se bo pravi učinek ukrepov pokazal konec leta. V GZS si zdaj med drugim želijo novih spodbud in zamrznitve minimalne plače, v ZSSS pa obdavčitve "tistih, ki imajo".