Novinarji brez meja objavili seznam 30 junakov obveščanja v času pandemije

Pariz, 15. junija - Nevladna organizacija Novinarji brez meja (RSF) je objavila seznam 30 junakov obveščanja v času pandemije koronavirusa. Na seznamu so novinarji, žvižgači in mediji, katerih pogum, vztrajnost ali inovativnost je pripomogel k širjenju zanesljivih in pomembnih informacij med pandemijo, utemeljujejo. Na seznamu je tudi Slovenec Blaž Zgaga.