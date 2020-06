Primorske novice o zmedi pri nošenju zaščitnih mask (15. 6.)

Koper, 14. junija - Jasna Arko v komentarju Maske v praksi: popolna zmeda piše o tem, da določilo stroke in politike, da so maske še obvezne v vseh zaprtih javnih prostorih, ko ni možno zagotavljati varnostne razdalje, ustvarja veliko zmede. Ljudje si ga namreč razlagajo kot prosto izbiro, kar je posebej tvegano ob začetku turistične in kopalne sezone.