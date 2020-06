Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. in 14. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Tuje tiskovne agencije so v soboto in danes med drugim poročale o odprtju slovenskih meja, o tragediji v Domžalah, v kateri je 24-letnik v soboto ubil dedka, babico in strica ter o protestnikih, ki jih je na petkovih protivladnih protestih pridržala policija. Poročale pa so tudi o treh novih potrjenih okužbah z novim koronavirusom v Sloveniji.