Finance o ukrepu subvencioniranega dela za krajši delovni čas (15. 6.)

Ljubljana, 14. junija - Špela Mikuš v komentarju Ukrepi na kratko piše o vladnem ukrepu subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, pri katerem ni jasno, ali preprečuje odpuščanja ali jih le odlaga. Opozarja, da moramo začeti delati za to, da bo posel rasel in živel, ne le preživel, in da bodo delovna mesta nastala, ne le ostala.