Večer o obratu v zunanji politiki in deklaraciji o varnosti 5G omrežij (15. 6.)

Maribor, 14. junija - Uroš Esih v komentarju Zavezniki piše o zasuku slovenskih zunanjepolitičnih prioritet in praks, ki so se obrnile k Višegradu in madžarskemu premierju Viktorju Orbanu. Ob oblasti Janeza Janše se Slovenija vedno izrazito usmeri k ZDA, predvsem na račun kritike EU, meni avtor. Sedaj pa z ZDA podpisujemo tudi deklaracijo o varnosti omrežij 5G.