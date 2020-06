Proteste proti rasizmu v Veliki Britaniji po mnenju Johnsona "ugrabili ekstremisti"

London, 12. junija - Britanski premier Boris Johnson je danes menil, da so proteste proti rasizmu v Veliki Britaniji ugrabili ekstremisti, ki da napadajo nacionalne spomenike v prizadevanjih za cenzuriranje preteklosti. Minuli konec tedna so se protestniki med drugim spravili na kip Winstona Churchilla, kar je Johnson označil za absurdno in sramotno dejanje.