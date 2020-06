Nemiri po ZDA sprožili odstranjevanje konfederacijskih spomenikov

New York, 3. junija - Česar ni mogla storiti zvezna vlada, gibanje za državljanske pravice in peticije, sedaj uspeva pokojnemu Georgeu Floydu, ki je pred tednom dni umrl zaradi policijskega nasilja v Minneapolisu. Po ZDA so namreč začeli celo prostovoljno odstranjevati spomenike nekdanji konfederaciji, ki so za večino Američanov simbol rasizma.