Na protestu proti rasizmu v Berlinu več pridržanih

Berlin/London, 7. junija - Med sobotnimi demonstracijami proti rasizmu in policijskemu nasilju v Berlinu, na katerih se je zbralo več deset tisoč protestnikov, je bilo pridržanih 93 ljudi in ranjenih 28 policistov, je davi sporočila berlinska policija. Protesti proti rasizmu so potekali tudi v Veliki Britaniji.