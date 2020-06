New York, 11. junija - V Bostonu so v sredo obglavili kip italijanskemu morjeplovcu Krištofu Kolumbu, v Richmondu so ga podrli, zažgali in vrgli v jezero. Protirasistični naboj, ki je izbruhnil po smrti Georgea Floyda v Minneapolisu, udarja tudi ob simbole, ki so za številne v ZDA rasistični.