Kipi kolonizatorjev in rasistov žrtve protestov proti rasizmu

piše Maja Cerkovnik

Ljubljana, 13. junija - Protesti proti rasizmu, ki so izbruhnili po smrti temnopoltega Georgea Floyda ter se iz ZDA razširili po svetu, so prebudili zavedanje, da je rasizem "sistemska napaka" s koreninami v kolonializmu. Začele so padati glave kipov kolonizatorjev, rasistov in drugih, ki so prispevali k rasni neenakosti. Krepijo se pozivi k odstranitvi teh kipov.