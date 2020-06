V četrtek novi okužbi v Sežani

Ljubljana, 12. junija - V četrtek so novi okužbi z novim koronavirusom potrdili v Sežani. Tam so tako doslej skupaj potrdili štiri okužbe. Občina z največ okužbami ostaja Ljubljana z več kot 260 primeri, po več kot sto primerov so potrdili tudi v Šmarju pri Jelšah in Ljutomeru.