Na Hrvaškem 32 ovadb zaradi širjenja lažnih informacij o covidu-19

Zagreb, 11. junija - Hrvaška policija je do konca maja na občinskih sodiščih ovadila 32 oseb zaradi izmišljevanja in širjenja lažnih informacij na družbenih omrežjih in aplikacijah med epidemijo covida-19, danes poročajo hrvaški mediji. Na Hrvaškem vznemirjanje javnosti z lažnimi informacijami ni kaznivo dejanje, temveč prekršek zoper javni red in mir.