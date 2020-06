Kljub avtentični razlagi bolnišnice primorane v upravni spor glede vračanja sanacijskih sredstev

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 12. junija - Bolnišnice Celje, Trbovlje, Slovenj Gradec in kranjska porodnišnica so sprožile upravni spor zoper odločbo vlade, po kateri bi morale vrniti v proračun del sanacijskih sredstev, saj da so jih porabile prepozno. DZ je sicer marca sprejel avtentično razlago, v skladu s katero poraba ni časovno omejena, a se s tem odločba ni razveljavila.