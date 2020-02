Vlada zavrnila pritožbe bolnišnic glede zahteve po vračanju sanacijskih sredstev

Ljubljana, 12. februarja - Vlada je zavrnila pritožbe splošnih bolnišnic Trbovlje, Slovenj Gradec, Celje ter Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj zoper odločbe urada za nadzor proračuna, ki je bolnišnicam naložil vračilo dela sanacijskih sredstev. Po ugotovitvah vlade so pritožbe bolnišnic neutemeljene in so izpodbijane odločbe pravilne ter utemeljene na zakonu.