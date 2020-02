V SMC za avtentično razlago člena interventnega zakona za sanacijo bolnišnic

Ljubljana, 13. februarja - Poslanci SMC zahtevajo avtentično razlago 7. člena zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Za to so se odločili "zaradi nasprotujočih si razlag, nejasnosti in povzročene neenakosti" med bolnišnicami, ki so prejele sanacijska sredstva. Nekatere bolnišnice namreč morajo vrniti del teh sredstev.